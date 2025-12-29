Aucun Suisse ne s'est classé dans le top 30 de la 2e étape du Tour de Ski, un 10 km classique. Les Norvégiens, qui ont monopolisé le podium, ont comme prévu brillé sur le tracé de Dobbiaco.

Les Suisses hors du coup sur le 10 km classique. IMAGO/Bildbyran

Le meilleur résultat des fondeurs suisses est à mettre au compte de Nicola Wigger, 48e, qui a concédé 1'38 au vainqueur Mattis Stenshagen. Janik Riebli (63e) est lui aussi resté sous les deux minutes de débours.

La déception est de mise pour Valerio Grond, seulement 83e. Après sa belle performance sur le sprint dimanche (4e), il n'avait «plus assez de puissance dans les bras», comme il l'a expliqué au micro de la SRF.

Deux autres Norvégiens, Johannes Klaebo (2e) et Emil Iversen (3e) sont montés sur le podium derrière Stenshagen, qui a fêté son premier succès en Coupe du monde. Battu, Klaebo réalise quand même une excellente opération en vue du classement général du Tour.