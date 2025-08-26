  1. Clients Privés
Weltklasse Le programme chamboulé par la pluie

ATS

26.8.2025 - 12:59

Les mauvaises prévisions météorologiques pour jeudi soir entraînent une modification du programme du meeting Weltklasse de Zurich.

Angelica Moser et ses rivales en découdront finalement mercredi à Zurich.
Angelica Moser et ses rivales en découdront finalement mercredi à Zurich.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 12:59

26.08.2025, 13:55

Comme l'ont annoncé les organisateurs, le saut à la perche dames est avancé à mercredi et se déroulera donc sur la Sechseläutenplatz, comme le concours masculin.

La championne du monde américaine Katie Moon et la championne d'Europe suisse Angelica Moser prendront notamment part à la compétition à partir de 14h30. La Zurichoise ne sera pas la seule Suissesse en lice dans cette épreuve, pour laquelle Lea Bachmann a été invitée.

Angelica Moser. «Je suis méga-compétitive, j'aime beaucoup avoir un peu de pression»

Angelica Moser«Je suis méga-compétitive, j'aime beaucoup avoir un peu de pression»

Athletissima sous le déluge. «Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Athletissima sous le déluge«Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

