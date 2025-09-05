  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme La championne olympique à la perche forfait : «C’est brutal»

ATS

5.9.2025 - 08:16

La championne olympique 2024 du saut à la perche Nina Kennedy a renoncé vendredi aux Championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre). Ceci en raison d'une déchirure musculaire, un coup dur «brutal».

Nina Kennedy a renoncé vendredi aux Championnats du monde à Tokyo.
Nina Kennedy a renoncé vendredi aux Championnats du monde à Tokyo.
IMAGO/AAP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.09.2025, 08:16

L'Australienne de 28 ans, également championne du monde en titre (2023 à Budapest), a expliqué sur les réseaux sociaux avoir contracté cette blessure lors d'une de ses dernières séances d'entraînement pour le Japon.

«Le sport peut être brutal. Mais les blessures font simplement partie du parcours, et c'est ok», a expliqué celle qui venait de se remettre d'une opération aux ischio-jambiers.

Kennedy a déclaré cette semaine qu'elle comptait continuer à concourir jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028 et qu'elle souhaitait battre le record du monde de 5,06 m établi en 2009 par Yelena Isinbayeva. Son record personnel actuel est de 4,90 m.

