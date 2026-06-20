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Sébastien Schneiter «La peur est tout de même importante en SailGP»

Nicolas Larchevêque

20.6.2026

Impliqué dans un accident en début de saison puis témoin d’une violente collision lors de l’événement suivant, Sébastien Schneiter est bien conscient des risques encourus sur le circuit SailGP. Cette jeune compétition doit encore apprendre de ces accidents pour développer la sécurité.

Sébastien Schneiter : «On fait un sport à haut risque»

Sébastien Schneiter : «On fait un sport à haut risque»

Impliqué dans un accident en début de saison puis témoin d’une violente collision lors de l’événement suivant, Sébastien Schneiter est bien conscient des risques encourus sur le circuit SailGP.

17.06.2026

Rédaction blue Sport

20.06.2026, 07:00

Les voiliers les plus rapides de la planète sont à nouveau de sortis ce week-end à Halifax. La manche canadienne du circuit SailGP rêve à nouveau d'une lutte intense avec les principaux favoris, même si plusieurs accidents sont survenus lors des derniers rendez-vous.

SailGP à New York. Les Suisses veulent bâtir confiance et constance

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Sébastien Schneiter revient sur ces collisions, qui font partis des risques dans ce sport. «La peur est tout de même importante, on en a besoin dans tous les sports à haut risque», avoue le skipper genevois. Ce dernier évoque ce thème dans une longue interview accordée à blue News, qui est à voir ces jours sur la chaîne gratuite blue Zoom.

C'est également sur ce canal que vous pourrez suivre les régates de Halifax. Pour cela, rendez-vous samedi et dimanche à 21h sur blue Zoom ou également en streaming sur blue News.

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