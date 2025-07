Michelle Heimberg s'est envolée vers Singapour avec l'espoir de briller aux Mondiaux, comme elle l'a fait aux Européens 2025. Le diamant brut du plongeon suisse est revenu de six mois de pause avec l'objectif d'un podium aux prochains Jeux.

Michelle Heimberg lancera ses Mondiaux samedi. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño ATS

L'Argovienne sautera dès samedi du tremplin à un mètre, avant d'enchaîner avec la compétition à trois mètres les 1er et 2 août. Après six mois sabbatiques, elle a signé un retour fracassant aux Championnats d'Europe d'Antalya fin mai avec une médaille de bronze à 1 m et le titre à 3 m, son premier dans cette discipline olympique.

Etant issue de la gymnastique artistique, Michelle Heimberg a un faible pour le tremplin à 3 m. «Le plongeon à 1 mètre se focalise vraiment sur le saut en tant que tel. Tandis qu'à trois mètres, on peut ajouter une ou deux rotations. C'est cette discipline que j'aime le plus», souligne l'Argovienne, qui s'est confiée aux médias par vidéo-conférence lundi.

Un diamant brut poli à Genève

Afin d'y trouver les infrastructures et l'encadrement qui lui manquent, l'Argovienne s'entraîne à Genève dès 2016. Alors sociétaire de Genève-Natation, elle «y débute vraiment sa carrière», comme elle le souligne à Keystone-ATS. Puis, elle parvient à se qualifier pour la finale olympique de Tokyo 2021 à 21 ans.

Un résultat qui en appelle d'autres: elle décroche quatre médailles aux Européens entre 2021 et 2023 dont un titre à 1 m. Elle confirme également au niveau mondial en signant une 6e place à 3 m aux Mondiaux 2022.

Mais alors que le rêve olympique prend forme, il vacille dès les Mondiaux 2023 où elle rate la qualification directe pour les JO 2024, et s'effondre à Doha en février 2024, où elle manque sa dernière chance de plonger dans le bassin olympique parisien.

Introspection après l'échec parisien

Cet échec a pour conséquence son retrait des tremplins et la rupture avec son quotidien d'athlète. Elle effectue alors un stage en entreprise, et conclut dans la foulée son bachelor en communication à l'Université de Zurich.

Très vite cependant, Michelle Heimberg reprend le chemin de l'entraînement, avec le soutien de ses proches. Les sensations reviennent rapidement, et dès son retour en janvier 2025 aux Championnats de Suisse de plongeon, elle décroche son 28e titre national toutes disciplines confondues.

Pensionnaire de Macolin à l'occasion de son service militaire pour sportive d'élite, elle devient en début d'année militaire contractuelle jusqu'aux Jeux 2028. Ce mi-temps au bénéfice de l'assurance militaire lui permet non seulement de dégager du temps dévolu à la recherche des sponsors, mais surtout de se libérer des contraintes financières à l'aune du nouveau cycle olympique. Et «c'est important de pouvoir échanger avec d'autres athlètes de toutes les disciplines» ajoute-t-elle.

Philosophie du «match après match»

A l'heure d'aborder ces Mondiaux de Singapour, l'Argovienne est confiante. Auréolée de sa nouvelle couronne européenne, elle tire les bienfaits de sa pause. «J'éprouve à nouveau de la joie en faisant du sport, je me rends mieux compte du privilège d'être athlète de haut niveau», déclare-t-elle.

La préparation mentale occupe une place importante dans son entraînement. «En compétition, le moment où tu te retrouves seule sur la planche est celui où la pression est la plus forte», confie-t-elle. En 2024, les pensées négatives s'étaient accumulées, au point de parasiter son esprit dans les moments sportifs qui comptent. Dorénavant, elle prend les compétitions les unes après les autres, et se concentre sur l'instant présent.

Et actuellement, il faut se projeter sur Singapour. Elle a retardé son départ le plus possible (elle s'est envolée lundi soir!), car il est compliqué de s'entraîner sur place. Malgré une rude concurrence, elle fera tout pour s'en tenir à ses préceptes, à savoir prendre du plaisir à s'élever dans les airs. Et qu'importe si les notes ne sont pas encore au rendez-vous, l'important est de définitivement tourner la page de Paris 2024.