Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) a remporté à Colfiorito la 3e étape de Tirenno-Adriatico, la plus longue de la course au terme de 239 kilomètres disputés en grande partie sous une pluie battante. L'Italien de 30 ans a réglé le sprint des favoris, devant le Britannique Tom Pidcock et le Français Romain Grégoire.

Son compatriote Filippo Ganna (Ineos), vainqueur de la première étape, a conservé son maillot bleu de leader avec 22 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE). Dans un final très nerveux marqué par l'ascension du Valicco di Colfiorito, Ganna a tenté sa chance pour arracher la victoire, mais le spécialiste du contre-la-montre a été repris à un kilomètre de la ligne d'arrivée.