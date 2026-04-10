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Cyclisme La poisse pour Eddy Merckx : «Ça suffit ces bêtises, j'en ai marre !»

Nicolas Larchevêque

10.4.2026

Le Belge Eddy Merckx, légende du cyclisme mondial, est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection à la hanche, selon le quotidien belge «Het Laatste Nieuws» jeudi.

Eddy Merckx est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection à la hanche,
Eddy Merckx est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection à la hanche,
IMAGO/Belga

Agence France-Presse

10.04.2026, 08:07

«Comme j'avais fort mal, on m'a admis à l'hôpital lundi dernier, a-t-il déclaré au journal flamand. (Les médecins) ne trouvent pas l'origine de cette infection et, comme les antibiotiques ne font pas beaucoup d'effet, ils devraient m'opérer à nouveau, lundi prochain».

«Cela suffit ces bêtises, j'en ai marre!», a ajouté le quintuple vainqueur du Tour de France, âgé de 80 ans.

Ennuis de santé. La légende Eddy Merckx doit prendre son mal en patience

Ennuis de santéLa légende Eddy Merckx doit prendre son mal en patience

Ces soucis de santé remontent à décembre 2024 quand le «Cannibale» avait été victime d'une chute lors d'une sortie à vélo en glissant sur un passage à niveau.

Eddy Merckx s'était alors fracturé la hanche. Depuis il a été opéré à six reprises. Il avait notamment fallu remplacer la prothèse initiale, qui avait été mal fixée.

80 ans entre exploits et drames. «Eddy Merckx ? Son seul tort est de ne pas être Français»

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