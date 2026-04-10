Le Belge Eddy Merckx, légende du cyclisme mondial, est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection à la hanche, selon le quotidien belge «Het Laatste Nieuws» jeudi.

Eddy Merckx est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection à la hanche, IMAGO/Belga

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Comme j'avais fort mal, on m'a admis à l'hôpital lundi dernier, a-t-il déclaré au journal flamand. (Les médecins) ne trouvent pas l'origine de cette infection et, comme les antibiotiques ne font pas beaucoup d'effet, ils devraient m'opérer à nouveau, lundi prochain».

«Cela suffit ces bêtises, j'en ai marre!», a ajouté le quintuple vainqueur du Tour de France, âgé de 80 ans.

Ces soucis de santé remontent à décembre 2024 quand le «Cannibale» avait été victime d'une chute lors d'une sortie à vélo en glissant sur un passage à niveau.

Eddy Merckx s'était alors fracturé la hanche. Depuis il a été opéré à six reprises. Il avait notamment fallu remplacer la prothèse initiale, qui avait été mal fixée.