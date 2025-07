La 25e édition du tournoi de Gstaad offrira-t-elle au public bernois la première présence d'une paire suisse en finale des dames? Tanja Hüberli/Leona Kernen et les sœurs Vergé-Dépré peuvent l’atteindre dimanche.

Les Suissesses Tanja Hueberli, à gauche, et Leona Kernen, à droite, prennent la pose et célèbrent leur victoire contre les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Battues par Anouk et Zoé Vergé-Dépré dans le «round of 12» samedi matin, Tanja Hüberli et Leona Kernen se sont imposées 21-17 21-13 devant les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft dans un quart de finale parfaitement maîtrisé.

Quant aux sœurs Vergé-Dépré, elles ont signé une improbable remontada dans le deuxième set de leur rencontre face aux Allemandes Sandra Ittlinger et Anna-Lena Grüne. Menées 13-5, elles ont finalement gagné 21-19 cette seconde manche après avoir remporté 21-10 la première.

Dimanche, les deux sœurs seront opposées aux Américaines Kristen Nuss et Taryn Brasher, têtes de série no 1 du tableau et victorieuses en avril dernier de l’Elite 16 de Brasilia. Dans l’autre demi-finale, Tanja Hüberli et Leona Kernen affronteront les Lettonnes Tina Graudina et Anastasija Samoilova qui les ont déjà battues cette année. La tâche proposée aux deux paires suisses est relevée. Mais peut-être pas impossible avec l’appui du public.