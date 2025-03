Swiss Athletics réalise quelque chose qui ne coule pas de source dans les fédérations sportives suisses. La faîtière de l'athlétisme helvétique hisse la relève talentueuse à un niveau international, notamment grâce au travail de Karin Schnüriger.

Ditaji Kambundji est devenue vendredi dernier championne d'Europe en salle du 60m haies. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les cinq médailles remportées aux championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn sont cinq médailles attendues. Ditaji Kambundji, Angelica Moser, Annik Kälin, Simon Ehammer – et Audrey Werro, qui a chuté en finale du 800 m – sont tous d'anciens finalistes de l'UBS Kids Cup, du Visana Sprint ou du Mille Gruyère, pour citer les principaux projets de la relève qui ont vu le jour ou ont été relancés autour du boom de l'athlétisme suisse dû aux Européens 2014 à Zurich.

Seule la star Mujinga Kambundji (32 ans), en argent sur 60 m dimanche, a encore dû surmonter elle-même de nombreux obstacles sur le chemin du professionnalisme. La génération suivante a déjà beaucoup plus profité du travail de la fédération.

Une base élargie

Depuis 2019, Karin Schnüriger siège à la direction de Swiss Athletics en tant que cheffe de la relève et de la formation. L'ancienne athlète de disciplines multiples explique: «Nous parvenons non seulement à enthousiasmer de nombreux jeunes pour l'athlétisme, mais aussi à les amener plus tard à un niveau international. Nous sentons que de plus en plus d'athlètes sont prêts à jouer la carte du sport de haut niveau». En chiffres, le cadre national de la relève (Swiss Starters Future) a même triplé depuis 2015 (de 55 à 158).

Non seulement l'élite, mais aussi la base est plus diversifiée. «Nous avons de plus en plus d'enfants dans nos projets de la relève», constate Karin Schnüriger, tout en soulignant que «le nombre de licences chez les jeunes n'a pas beaucoup changé et reste stable. Nous remarquons plutôt que la densité de performance est plus élevée, ce qui a un effet positif sur les résultats». En d'autres termes, la détection des talents dans tous les projets de la relève permet de sélectionner les meilleurs.

La densité de performance plus élevée donne également une impulsion supplémentaire aux entraîneurs, au transfert de savoir-faire entre toutes les cellules et les centres de performance, au travail scientifique en matière de sport et à tous ceux qui s'engagent pour l'athlétisme. Swiss Athletics fait preuve de professionnalisme, même si l'on ne peut pas se passer du bénévolat.

Créer des opportunités

«Ces dernières années, nous avons accordé une grande attention à la création d'opportunités», mentionne Karin Schnüriger, un point supplémentaire qui motive particulièrement la relève. «Cela signifie que nous reprenons les critères de sélection internationaux, que nous permettons ainsi au plus grand nombre possible d'athlètes de participer à de grandes manifestations et que nous les laissons y acquérir des expériences importantes. Cela n'a pas toujours été le cas, et de nombreux pays agissent différemment.»

Philipp Bandi, qui a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 en tant que coureur de fond et qui est aujourd'hui chef du sport d'élite chez Swiss Athletics, constate dans l'environnement de la relève une dynamique qui a fait défaut à sa génération. «Aujourd'hui, les jeunes grandissent avec des médailles. Cela motive, cela favorise l'effet d'imitation, cela aide à devenir plus professionnel», souligne le Bernois. «La densité renforce le boom.»

A Apeldoorn, c'est la vice-championne d'Europe en salle de la longueur Annik Kälin (24 ans) qui s'enthousiasmait au nom de cette dynamique: «Nous sommes tous encore jeunes, mais nous sommes ensemble depuis si longtemps. Et chacun et chacune ne cesse de s'améliorer, ce qui motive, ce qui tire vers le haut». Et l'évolution se poursuit sans cesse: «Chaque fois que l'on pense avoir atteint une limite, on monte encore d'un cran.»