Huit mois après des Jeux olympiques sans médaille à Paris, les vététistes suisses entament avec un nouvel élan une saison 2025 marquée par des championnats du monde à domicile, en Valais. Jolanda Neff repart à l'assaut, Nino Schurter vit sa dernière saison. Tour d'horizon des principaux atouts suisses.

Jolanda Neff est de retour. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger ATS

Alessandra Keller: genou réparé

Alessandra Keller a dû patienter plus longtemps que prévu sur le chemin menant à l'élite mondiale en raison d'une blessure. En 2024, l'ex-championne du monde junior et M23, aujourd'hui âgée de 29 ans, a remporté pour la deuxième fois la Coupe du monde. Comme en 2022, elle a même signé le doublé en gagnant le général et le classement du short track.

En 2025, la Nidwaldienne voudra surtout décrocher sa première médaille mondiale dans l'élite en cross country olympique (après l'argent conquis en short track en 2022). Elle aborde la saison l'esprit serain après avoir subi en octobre dernier une intervention chirurgicale, elle qui courait depuis 2018 avec un ligament croisé endommagé au genou droit.

Jolanda Neff: nouveau départ

Nouvelle technique de respiration, nouvelle équipe: à 32 ans, Jolanda Neff se réinvente une fois de plus et est à nouveau prête à en découdre. Après une année 2024 difficile, marquée par des problèmes respiratoires et un forfait pour les JO de Paris, elle a relevé la tête. «Je me sens très bien et je suis bien dans les temps», a déclaré la championne olympique de 2021 à «Blick» en mars.

Après un diagnostic tardif (rétrécissement des cordes vocales dû à l'effort), les efforts pour maîtriser ses problèmes respiratoires ont porté leurs fruits. Jolanda Neff a déjà gagné trois courses lors de sa préparation. A cela s'ajoute le passage chez Cannondale après six ans chez Trek, qui lui donne un «coup de pouce très bienvenu».

Nino Schurter: encore deux temps forts

Autre champion olympique – c'était en 2016 à Rio, Nino Schurter aborde l'ultime saison d'une carrière légendaire. Il n'est pas encore rassasié: «Des autres championnats du monde à domicile et la course de Coupe du monde à Lenzerheide constituent la fin idéale pour moi, la fin parfaite», annonçait le Grison en octobre dernier.

La saison dernière, Schurter a prouvé qu'il était toujours capable de réussir de grandes choses, non pas aux Jeux olympiques (9e place) mais juste avant dans le Val di Sole où il a remporté sa 36e victoire en Coupe du monde. Il y a deux semaines, il a prouvé sa forme en remportant sa troisième victoire au général du Cape Epic, la prestigieuse course en plusieurs étapes en Afrique du Sud, au côté de son coéquipier chez Scott Filippo Colombo.

Mathias Flückiger: enfin libre

Il y a quatre ans, Mathias Flückiger avait enfin réussi à sortir de l'ombre de Nino Schurter. En tant que trentenaire, il avait remporté l'argent olympique à Tokyo en 2021, et s'était adjugé la même année le général de la Coupe du monde et l'argent aux Mondiaux. Un an plus tard, un résultat positif atypique lors d'un test antidopage l'a brusquement précipité dans l'abîme.

Pendant des années, le Bernois de désormais 36 ans a dû se battre juridiquement pour prouver son innocence et ce n'est que l'année dernière, en mai, qu'il a été acquitté de toutes les accusations de dopage. Certes, il a pu à nouveau participer à des courses à partir de fin 2022 et a depuis renoué avec la victoire, mais il n'a pas encore retrouvé la constance de 2021.

Colombo: le numéro 1 suisse

Troisième au classement général, Filippo Colombo était le meilleur Suisse lors de la Coupe du monde 2024. Il est monté deux fois sur un podium et doit maintenant passer à l'étape suivante. La victoire obtenue au Cape Epic avec Nino Schurter a été le coup d'envoi parfait pour le Tessinois de 27 ans.