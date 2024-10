En chiffres, la monumentale saison de Tadej Pogacar, qui a terminé 2024 sur une quatrième victoire d'affilée dans le Tour de Lombardie, samedi à Côme.

𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐠𝐚𝐜𝐚𝐫 ! Le champion du monde slovène remporte le Tour de Lombardie pour la quatrième année d'affilée 🙌#LesRP #ILombardia pic.twitter.com/apXeSw1T8t — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2024

ATS

1: Pogacar est le premier coureur de l'histoire à gagner la même année le Giro, le Tour de France, les championnats du monde et au moins un Monument. Il a même gagné deux de ces cinq plus grandes classiques en 2024 (Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie).

4: Pogacar a remporté samedi son quatrième Tour de Lombardie consécutif en autant de participations, un quadruplé seulement réussi à la fin des années 1940 par Fausto Coppi, qui compte cinq succès au total dans la «classique des feuilles mortes».

4: le nombre de grands Tours – trois Tours de France et un Tour d'Italie – au palmarès de Pogacar, devenu cette année le huitième coureur, le premier depuis l'Italien Marco Pantani en 1998, à réaliser le doublé Giro-Tour la même saison.

7: le nombre de Monuments au palmarès du Slovène, vainqueur de quatre Tours de Lombardie, deux Liège-Bastogne-Liège et un Tour des Flandres. Milan-Sanremo, où il est monté sur le podium cette année, et Paris-Roubaix, qu'il n'a encore jamais couru, manquent à son tableau de chasse.

8: Pogacar est le huitième coureur de l'histoire à gagner le Tour de Lombardie avec le maillot de champion du monde sur les épaules, le premier depuis Paolo Bettini en 2006. Les autres sont Alfredo Binda, Tom Simpson, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni et Oscar Camenzind.

25: le nombre de ses victoires en 2024, égalant le record de XXIe siècle du sprinteur italien Alessandro Pettacchi. Il en est désormais à 88 sur toute sa carrière.

56: le nombre de jours en course (sans compter celle des Trois Vallées varésines arrêtée à cause de la pluie) en 2024 pour un total de 9902 km.

12'455: le nombre de points UCI de Pogacar, plus du double du no 2 mondial Remco Evenepoel, et un peu plus que le total d'une équipe tout entière comme Groupama-FDJ, qui était la 10e formation mondiale avant le Tour de Lombardie.

AFP