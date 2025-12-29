  1. Clients Privés
NBA La série continue pour les Clippers et les Wizards 

ATS

29.12.2025 - 07:13

Les Clippers et les Wizards enchaînent. La franchise de Los Angeles et celle de Washington ont décroché respectivement une quatrième et une deuxième victoire d'affilée dimanche en NBA.

Keystone-SDA

29.12.2025, 07:13

29.12.2025, 07:55

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont dominé les Detroit Pistons 112-99 pour cueillir leur 10e succès dans cet exercice 2025/26, fêtant ainsi quatre succès de suite pour la première fois de la saison. Le grand homme du match fut Kawhi Leonard, auteur de 55 points (son record en NBA), 11 rebonds et 5 interceptions.

Deuxième superstar de l'effectif des Clippers, James Harden a quant à lui marqué 28 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds. Le «rookie» fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes de jeu en l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, réussissant 2 points, 2 rebonds et 1 interception.

Les Wizards ont pour leur part dominé Memphis 116-112, malgré l'absence du Valaisan Kyshawn George (douleurs à la hanche). Porté par Alex Sarr (20 points, 9 rebonds, 6 contres), Washington a ainsi enchaîné deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, pour afficher un bilan de 7 victoires et 23 défaites.

