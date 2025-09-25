  1. Clients Privés
Basketball - SBL La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

ATS

25.9.2025 - 16:20

Observateur plus qu'attentif du basket suisse, l'agent Sevag Keucheyan voit bien un nouveau duel Genève-Fribourg en SBL. «Genève a cette continuité», souffle-t-il.

«Genève a cette continuité», estime l'agent Sevag Keucheyan.
«Genève a cette continuité», estime l'agent Sevag Keucheyan.
KEYSTONE

Une colonne vertébrale solide, voilà ce qui fait la force des Lions de Genève. «Ils ont trois étrangers qui connaissent le championnat et qui ont gagné la saison passée, explique Sevag Keucheyan. L'arrivée de (Yuri) Solca compense le départ de (Robert) Zinn et le staff demeure inchangé. Ils ont de quoi conserver leur titre.»

De quels chasseurs les Lions doivent-ils se méfier? «De Fribourg, même si la surface financière a diminué, estime l'agent (notamment) de Yanic Konan Niederhäuser. Ils ont les meilleurs Suisses et ont ajouté Bryan Colon, ainsi que deux jeunes Américains. Ce sera une course derrière ces deux équipes.»

Et dans cette course, justement, Keucheyan voit bien une équipe comme Pully-Lausanne. «Randoald Dessarzin sait comment faire, juge-t-il. Ils ont atteint les demi-finales la saison dernière et il a réussi à créer un joli effectif. Je trouve que Monthey, Starwings et Neuchâtel ont de jolis contingents, mais très jeunes.»

Dans une SBL à neuf équipes où plusieurs clubs souffrent, l'agent n'écarte pas une bonne performance de Nyon. «Ils ont un coach (red: Maleye N'Doye) qui n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes, conclut-il. Il faudra suivre Livio Riboni, un tout jeune joueur (réd: 2009) qui a un énorme talent. Mais comme d'habitude avec les jeunes joueurs, il faut voir comment il va vivre son développement au cours des prochaines années.»

