Une star de la NBA sera sur le parquet de Fribourg le 2 juillet. En effet, Nikola Jokic (Denver Nuggets) jouera avec la Serbie contre la Suisse le 2 juillet pour les qualifications au Mondial 2027.

Fribourg s’apprête à accueillir Nikola Jokic. IMAGO/Icon Sportswire

Keystone-SDA ATS

Le Joker va aider son pays dans ces qualifications et autant dire que la tâche de la Suisse s'apparente gentiment à une mission impossible. Surtout qu'en plus du champion NBA 2023 et triple MVP, les Serbes pourront compter sur le renfort de Nikola Jovic et Aleksa Avramovic, deux autres joueurs de la meilleure ligue du monde.