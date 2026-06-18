  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball La Suisse affrontera la Serbie de Nikola Jokic à Fribourg

ATS

18.6.2026 - 16:43

Une star de la NBA sera sur le parquet de Fribourg le 2 juillet. En effet, Nikola Jokic (Denver Nuggets) jouera avec la Serbie contre la Suisse le 2 juillet pour les qualifications au Mondial 2027.

Fribourg s’apprête à accueillir Nikola Jokic.
Fribourg s’apprête à accueillir Nikola Jokic.
IMAGO/Icon Sportswire

Keystone-SDA

18.06.2026, 16:43

Le Joker va aider son pays dans ces qualifications et autant dire que la tâche de la Suisse s'apparente gentiment à une mission impossible. Surtout qu'en plus du champion NBA 2023 et triple MVP, les Serbes pourront compter sur le renfort de Nikola Jovic et Aleksa Avramovic, deux autres joueurs de la meilleure ligue du monde.

Les plus lus

Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7
Le Ministère public ouvre une nouvelle enquête pénale suite au rapport Meylan
Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits
Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler
Grippe aviaire : plus de 13'000 éléphanteaux de mer morts sur une île isolée
Importante raffinerie frappée à Moscou par une attaque ukrainienne