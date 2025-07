L'équipe de Suisse de saut va se bat pour les médailles cette semaine à La Corogne. Comme aucune place pour les JO ne sera attribuée un an après Paris, le championnat sert également de test.

A La Corogne, Steve Guerdat montera pour la 1re fois dans une épreuve de trois jours Iashin Sitte. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parmi les cinq chevaux suisses sélectionnés pour ces Européens, aucun n'a encore participé à un championnat. Steve Guerdat, tenant du titre car vainqueur en 2023, montera pour la première fois dans une épreuve de trois jours Iashin Sitte, tandis que Martin Fuchs, champion d'Europe 2019, montera Conner Jei. Les deux cavaliers classés dans le top 10 mondial ont donc choisi de laisser Dynamix et Leone Jei à la maison.

Nadja Peter Steiner et sa jument Mila possèdent toutes deux de l'expérience dans les championnats, mais pas en tant que duo. Géraldine Straumann, 20 ans, fait elle aussi ses débuts, tout comme son cheval Long John Silver. Janika Sprunger et Orelie ont failli se qualifier pour les JO de Paris lors des qualifications internes. Elles ont une nouvelle opportunité de se qualifier pour d'autres événements prestigieux, comme les Championnats du monde 2026 à Aix-la-Chapelle.

L'équipe de Suisse peut également se battre pour les médailles à La Corogne, surtout que d'autres nations sont également en phase de test et que l'Espagne est un terrain fertile pour la Suisse. Les Championnats d'Europe se déroulent pour la troisième fois dans la péninsule ibérique: en 1993, à Gijon, Willi Melliger était devenu champion d'Europe sur Quinta et avait également contribué à l'or par équipe. Et en 2011, c'est à Madrid que la Suisse avait décroché son billet pour les JO de Londres en 2012.

Ces Européens comprennent cinq manches. Un concours de chasse le mercredi et un concours le jeudi et le vendredi détermineront l'attribution des médailles dans le classement par équipe. Les résultats seront pris en compte pour la finale individuelle de dimanche. Les meilleurs auront encore deux manches à disputer.