FR

Rugby La Suisse assure son maintien en Europe Championship

ATS

7.3.2026 - 16:13

La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine. Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien en battant l'Allemagne samedi à Yverdon (35-25).

La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine.
La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 16:13

07.03.2026, 16:32

Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.

Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce qui s'apparente à l'antichambre du tournoi des Six Nations. En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship.

