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Qualifs Eurobasket 2027 Les Suissesses battent la Norvège sans être exceptionnelles

ATS

14.3.2026 - 20:01

Les Suissesses ont fait le job pour leur 5e match de la poule D des qualifications pour l'Euro 2027. Les filles de François Gomez ont battu la Norvège 81-68 à Bergen

Les Suissesses ont fait le job pour leur 5e match de la poule D des qualifications pour l'Euro 2027.
Les Suissesses ont fait le job pour leur 5e match de la poule D des qualifications pour l'Euro 2027.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.03.2026, 20:01

Les Helvètes ont très bien commencé le troisième quart en faisant passer le score de 34-43 à 37-57. Les Scandinaves sont revenues à neuf longueurs (50-59) dans la quatrième période avant de resserrer leur garde. Les Suissesses ont tout de même été catastrophiques au lancer franc avec un piètre 13 sur 27. Evita Herminjard (25 pts), Lin Schwarz (17 pts et 16 rebonds) et Lara Popovic (16 pts) ont été les meilleures marqueuses côté suisse.

La Suisse disputera un dernier match à Vienne mardi face à une Autriche déjà qualifiée pour la suite de la compétition. La Suisse aurait pu avoir une chance de passer au deuxième tour en faisant partie des meilleures troisièmes. Seulement même une victoire en Autriche ne suffira probablement pas, ceci en raison d'un différentiel trop défavorable lors des défaites face aux Britanniques et à l'Autriche en Suisse.

Qualifs Eurobasket 2027. La Suisse s’incline logiquement face à la Grande-Bretagne à Fribourg

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