Après avoir obtenu jeudi son billet pour l'Euro 2026, les handballeuses suisses ont conclu les qualifications par une belle victoire dimanche à Zurich. Elles ont battu l'Italie 38-19 devant 2400 spectateurs.

La Suisse termine par une grosse victoire contre l'Italie. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les Suissesses ont été menées à plusieurs reprises en début de match, mais ont pris l'avantage 14-11 avant la mi-temps. Elles ont immédiatement creusé l'écart au retour des vestiaires en marquant cinq buts de suite pour mener 19-11, avant de conclure le match avec deux fois plus de buts que les Italiennes.