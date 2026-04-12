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Handball La Suisse boucle ses qualifications en beauté face à l’Italie

ATS

12.4.2026 - 22:51

Après avoir obtenu jeudi son billet pour l'Euro 2026, les handballeuses suisses ont conclu les qualifications par une belle victoire dimanche à Zurich. Elles ont battu l'Italie 38-19 devant 2400 spectateurs.

La Suisse termine par une grosse victoire contre l'Italie.
La Suisse termine par une grosse victoire contre l'Italie.
Keystone

Keystone-SDA

12.04.2026, 22:51

12.04.2026, 22:59

Les Suissesses ont été menées à plusieurs reprises en début de match, mais ont pris l'avantage 14-11 avant la mi-temps. Elles ont immédiatement creusé l'écart au retour des vestiaires en marquant cinq buts de suite pour mener 19-11, avant de conclure le match avec deux fois plus de buts que les Italiennes.

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