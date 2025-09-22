La Suisse a remporté sa deuxième victoire lors du Championnat d'Europe de baseball en Italie et aux Pays-Bas. Elle s'est qualifiée pour le tour final des douze meilleures nations en terminant deuxième de son groupe.

La Suisse s’est qualifiée pour le tour final du Championnat d’Europe de baseball (image d’illustration). IMAGO/USA TODAY Network

Melchior Cordonier

Ces résultats lui permettent de rester dans le groupe A et de s'assurer une place pour le Championnat d'Europe 2027.

Après une défaite 18-0 contre l'Italie et une victoire 12-8 contre la Grèce, l'équipe de Martin Almstetter s'est imposée lundi à Novara contre la Lituanie 13-5. La Suisse jouera donc mercredi à Rotterdam pour une place en quarts de finale. Son adversaire sera l'Islande, favorite et troisième du groupe B, plus relevé.

En 2023, la Suisse s'était qualifiée pour la première fois pour le Championnat d'Europe et avait terminé au 12e rang.