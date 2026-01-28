  1. Clients Privés
Euro de handball La Suisse conclut son parcours sur une lourde défaite

ATS

28.1.2026 - 22:14

L'équipe de Suisse a conclu son Euro 2026 sur une large défaite. La troupe du coach Andy Schmid s'est inclinée 34-21 devant la Suède mercredi soir à Malmö.

L'équipe de Suisse a conclu son Euro 2026 sur une large défaite face à la Suède.
L'équipe de Suisse a conclu son Euro 2026 sur une large défaite face à la Suède.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 22:14

La formation helvétique a fait jeu égal pendant une mi-temps avec son prestigieux adversaire, qui ne menait que 14-12 à la pause. Mais la Suède, éliminée de la course aux demi-finales avant le début de cette rencontre, a offert un bien meilleur spectacle à son public au retour des vestiaires.

Euro de handball. Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Euro de handballTenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

L'équipe de Suisse n'aura donc gagné qu'un seul de ses sept matches dans ce tournoi continental, face au Monténégro (43-26), obtenant grâce à cette victoire son ticket pour le tour principal. Elle a subi trois défaites, dont deux dans la phase finale, concédant trois matches nuls.

Euro de handball. La Suisse qualifiée pour le tour principal

Euro de handballLa Suisse qualifiée pour le tour principal

