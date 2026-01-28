L'équipe de Suisse a conclu son Euro 2026 sur une large défaite. La troupe du coach Andy Schmid s'est inclinée 34-21 devant la Suède mercredi soir à Malmö.

L'équipe de Suisse a conclu son Euro 2026 sur une large défaite face à la Suède. KEYSTONE

La formation helvétique a fait jeu égal pendant une mi-temps avec son prestigieux adversaire, qui ne menait que 14-12 à la pause. Mais la Suède, éliminée de la course aux demi-finales avant le début de cette rencontre, a offert un bien meilleur spectacle à son public au retour des vestiaires.

L'équipe de Suisse n'aura donc gagné qu'un seul de ses sept matches dans ce tournoi continental, face au Monténégro (43-26), obtenant grâce à cette victoire son ticket pour le tour principal. Elle a subi trois défaites, dont deux dans la phase finale, concédant trois matches nuls.