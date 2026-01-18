  1. Clients Privés
Euro de handball Grosse désillusion et revers très amer pour la Suisse

ATS

18.1.2026 - 22:32

La Suisse a subi un revers amer lors de son deuxième match de groupe à l’Euro. Après le nul 28-28 en ouverture contre les Féroé, l'équipe d’Andy Schmid s'est inclinée à Oslo face à la Slovénie 38-35.

Samuel Rothlisberger et la Suisse ont concédé une défaite amère dimanche à l’Euro.
Samuel Rothlisberger et la Suisse ont concédé une défaite amère dimanche à l’Euro.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.01.2026, 22:32

Grosse désillusion pour la Suisse ! Car la sélection helvétique comptait neuf buts d'avance en cours de partie (23-14). Pour atteindre la phase principale, les Suisses devront impérativement battre largement le Monténégro, encore sans point, lors de leur dernier match de groupe mardi (18h).

La Slovénie, 4e des JO, a quant à elle validé son billet pour la suite grâce à ce deuxième succès.

Handball. Un but tardif prive la Suisse de la victoire

HandballUn but tardif prive la Suisse de la victoire

