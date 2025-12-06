  1. Clients Privés
Mondial de unihockey Les Suissesses en totale maîtrise pour leur entrée en lice

ATS

6.12.2025 - 12:02

L'équipe de Suisse a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Mondial dames d'unihockey.

L'équipe de Suisse a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Mondial.
L'équipe de Suisse a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.12.2025, 12:02

Les joueuses du coach Oscar Lundin ont dominé la Lettonie 8-4 samedi à Brno, grâce notamment aux 6 points d'Isabelle Gerig (2 buts, 4 assists).

Les Suissesses affronteront dimanche le Danemark, qu'elles devront battre pour s'assurer une place en quarts de finale, avant de se frotter à la Tchéquie lundi pour leur dernier match dans la phase préliminaire.

Les deux premiers des groupes A et B se hisseront en quarts de finale, alors que les deux derniers joueront des 8es de finale où ils affronteront les deux premiers des poules C et D.

