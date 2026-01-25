La Suisse s'est inclinée 28-24 face à la Croatie lors de son deuxième match du tour principal de l'Euro 2026 dimanche. Après le nul inaugural face à la Hongrie vendredi, cette défaite complique son chemin vers les demi-finales.
Les Suisses ont pourtant démarré sur les chapeaux de roue pour mener de quatre longueurs après 10 minutes, mais ont été ensuite repris par des Croates qui menaient déjà 9-7 à la 22e. Revenus à 13-12 après la pause, les Helvètes ont ensuite vu la Croatie inexorablement s'envoler au score et sceller leur défaite.
Au classement de son groupe, la Suisse reste bloquée à un point, à trois longueurs des virtuels qualifiés pour les demi-finales islandais et suédois. Les deux pays nordiques sont d'ailleurs les prochains adversaires de la bande d'Andy Schmid, avec d'abord l'Islande mardi (15h30) puis la Suède mercredi.