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Escrime La Suisse échoue au pied du podium à Antony

ATS

19.6.2026 - 19:40

Immense désillusion pour les épéistes suisses! Ils ont dû se contenter de la 4e place aux Championnats d’Europe d’Antony alors que leur ambition première était de cueillir l’or.

Une journée difficile pour Lucas Malcotti et la Suisse à Antony.
Une journée difficile pour Lucas Malcotti et la Suisse à Antony.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 19:40

19.06.2026, 20:03

Victorieuse de trois des cinq dernières épreuves Coupe du monde, la Suisse, avec Lucas Malcotti, Alexis Bayard et Ian Mauri, s’est inclinée 45-33 devant l’Italie en demi-finale avant d’être battue 41-33 par l’Ukraine dans le match pour la médaille de bronze. Face à l’Italie, seul Lucas Malcotti pouvait avancer un bilan positif (+ 1). Le Valaisan était moins heureux devant l’Ukraine avec trois assauts perdus.

Escrime. Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

EscrimeUn bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Avant de perdre ses deux derniers matches, la Suisse avait entamé sa journée de belle manière dans les Hauts-de-Seine. Elle avait battu la Finlande 45-23 et la Russie 41-38 avec une réelle maitrise. La suite fut toutefois moins glorieuse.

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