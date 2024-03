L'équipe suisse de saut d'obstacles a signé une performance convaincante samedi à Ocala en Floride, en se classant deuxième de la deuxième étape de la Ligue des Nations. Seule l'Irlande est parvenue à stopper sa folle remontée.

L’équipe Suisse se place deuxième en Floride. sda

Seuls trois couples par nation sont autorisés à s'aligner en deuxième manche dans cette nouvelle compétition, et aucun résultat n'est biffé. Dans ces conditions, Steve Guerdat avec Is-Minka, Martin Fuchs en selle de Leone Jei et Pius Schwizer sur Just Special ont tous réussi un sans faute.

Seuls les 8 points de la première manche – 4 pour Schwizer et 4 pour Janika Sprunger et Orelie- ont donc été pris en compte. Ce total, synonyme de 7e place après la manche initiale, a permis à la Suisse de grimper au 2e rang. L'équipe de Peter van der Waaij a ainsi reçu un chèque de 150'000 euros.

La prochaine étape de la Ligue des Nations aura lieu le 31 mai dans le cadre du CSIO de Saint-Gall. La Suisse est bien placée dans l'optique d'une participation à la finale à l'automne à Barcelone. Après deux concours, elle occupe la troisième place intermédiaire derrière l'Irlande et l'Allemagne.

hle, ats