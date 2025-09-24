  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme L’or envolé après une panne mécanique, la Suisse sauve le bronze !

ATS

24.9.2025 - 17:30

L'équipe de Suisse était en passe de remporter l'or au chrono par équipe mixte des Mondiaux à Kigali. Elle a dû se contenter du bronze après un souci mécanique sur le vélo de Marlen Reusser.

Keystone-SDA

24.09.2025, 17:30

24.09.2025, 19:56

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg et Marlen Reusser avaient tout pour aller chercher un troisième titre mondial après ceux de 2022 et 2023 dans cette discipline introduite en 2019. Mais une panne sur le vélo de la championne du monde de contre-la-montre Marlen Reusser, assortie d'un changement de vélo, a probablement coûté la médaille d'or à la Suisse.

Mondiaux de cyclisme. À 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Mondiaux de cyclismeÀ 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

Au final, après 41,8 km sur le parcours rwandais, le sextet de Swiss Cycling a échoué à dix secondes des Australiens, qui ont défendu avec succès leur titre remporté il y a un an à Zurich avec une avance de cinq secondes.

