Un record de médailles pour la Suisse, avec mention «regrets»

Avec Marlen Reusser, la Suisse a remporté son premier maillot arc-en-ciel en élite sur route depuis 2010 et Fabian Cancellara. Malgré les 4 médailles récoltées, record de l'édition 2025 au Rwanda, Swiss Cycling porte un regard critique sur la performance de l'équipe nationale.

Marlen Reusser a apporté un premier maillot arc-en-ciel à la Suisse depuis 2010. IMAGO/SW Pix

Keystone-SDA ATS

Un an après le maigre bilan sportif des mondiaux à Zurich, l'équipe suisse a su convaincre à Kigali. Avec quatre médailles, dont l'or pour Marlen Reusser dans le contre-la-montre individuel, Swiss Cycling se montre satisfait – même si, avec un peu plus de chance en course, la Suisse aurait pu prétendre à mieux.

«Bien sûr, le positif l'emporte», résumait Thomas Peter, le directeur de la fédération nationale, dimanche à la SRF, au terme des premiers championnats du monde de cyclisme sur le sol africain. «Nous n'aurions jamais espéré quatre médailles avant le début de la compétition. Dans pratiquement toutes les courses, nous étions présents.»

Des opportunités manquées

Malgré ce bilan global réjouissant, le potentiel n'a pas été pleinement exploité en l'élite. Dans le contre-la-montre par équipe mixte, la Suisse était sur la voie de l'or, mais un dérailleur défectueux sur le vélo de Marlen Reusser et une mauvaise décision tactique lui ont coûté la victoire. Au final, la sélection a dû se contenter du bronze, à 10 secondes seulement du titre.

Une médaille aurait également été possible sur la course en ligne dames, mais la Genevoise Elise Chabbey a dû se contenter d'une ingrate 4e place.

La prochaine génération prend le relais

Un coup d'œil sur le tableau des médailles montre qu'aucune nation n'a remporté plus de médailles que la Suisse à Kigali. Et ce grâce à deux podiums de la relève.

L'Agrovien Jan Huber, 20 ans, a remporté l'argent dans la course en ligne des moins de 23 ans, et la Lucernoise Anja Grossmann, 16 ans, le bronze chez les juniors. Thomas Peter estime que ces résultats mettent à l'honneur le travail de la fédération auprès de la relève. «Ces médailles représentent beaucoup pour nous. Elles montrent que nos structures fonctionnent. Nous avons des talents qui se placent à l'avant dans presque toutes les catégories.»

Cette évolution positive ne se mesure pas seulement aux médailles. L'apparition de jeunes visages a également été remarquée en élite avec Ginia Caluori chez les dames ou Jan Christen chez les messieurs. «Avant, nous avions une équipe plutôt âgée. Maintenant, la nouvelle génération arrive – et elle est prête» clame Thomas Peter.

Championnats d'Europe dès mercredi

Place désormais aux Championnats d'Europe en Drôme-Ardèche dans le sud de la France, où les contre-la montre élites auront lieu mercredi autour de Valence. En tant que champions du monde, Marlen Reusser et Remco Evenepoel endossent le rôle de favoris, mais Stefan Küng et Stefan Bissegger peuvent espérer tirer leur épingle du jeu sur un parcours bien plus plat qu'à Kigali.

Dans les courses du week-end, l'équipe de Suisse a une carte à jouer. Mais depuis que les maillots de champions d'Europe ont été attribués pour la première fois en 2016, aucun maillot à croix blanche n'a réussi à monter sur le podium d'une course en ligne individuelle. Avec Reusser, Chabbey, Rüegg chez les dames et Hirschi, Schmid et Jan Christen chez les messieurs, la Suisse a de nombreux atouts en main pour remporter une médaille.