L'équipe de Suisse affrontera la Lettonie ou l'Autriche samedi en quart de finale de la Coupe du monde de 3x3 à Oulan-Bator. Il s'agira de toute manière d'un nouveau défi de taille.

Jonathan Dubas et la Suisse auront fort à faire en quarts de finale (archive). IMAGO/Xinhua

Deuxième du groupe B derrière les Etats-Unis, la Lettonie aligne deux champions olympiques 2021, Karlis Lasmanis et Nauris Miezis, qui faisaient également partie de l'équipe classée 4e aux JO de Paris 2024. Les Lettons partiront favoris face à l'Autriche vendredi en 8e de finale.

L'Autriche, tête de série no 6 du tournoi, a pour sa part terminé au 3e rang de la poule C derrière la Chine et Porto Rico. Mais les Autrichiens ont notamment devancé la France, vice-championne olympique 2024 mais d'ores et déjà éliminée de ce Mondial.

La Suisse abordera son quart de finale en pleine confiance. Les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont remporté leur poule en battant au passage les Pays-Bas, qui alignent trois des quatre joueurs sacrés champions olympiques à Paris l'été dernier, et la Lituanie, qui s'appuyait sur deux des quatre hommes ayant conquis le bronze aux JO 2024.