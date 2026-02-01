  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme sur piste La Suisse frappe fort dès l’ouverture des Européens à Konya

ATS

1.2.2026 - 19:26

La délégation suisse s'est illustrée en ouverture des Européens de Konya, en Turquie. Aline Seitz a obtenu la médaille d'argent en scratch alors que les deux équipes de poursuite ont battu le record national.

Aline Seitz et les équipes suisses donnent le ton à Konya.
Aline Seitz et les équipes suisses donnent le ton à Konya.
Keystone

Keystone-SDA

01.02.2026, 19:26

En scratch, Aline Seitz n'a été devancée que par la Belge Helene Westers au terme des 10 km de compétition. C'est la première médaille internationale d'une Suissesse depuis le lancement du projet femmes sur piste par Swiss Cycling en 2017.

L'équipe féminine de poursuite par équipes, composée par Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti et Annika Liehner, a parcouru les 4000 m en 4'15''003, soit une amélioration d'un peu moins de trois secondes par rapport à l'ancien record. Le quatuor masculin a lui été chronométré en 3'46''699. Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel ont ainsi fait mieux de près de deux secondes en demie que l'ancienne marque de référence.

Les deux équipes se sont qualifiées pour le tour principal. Les Suissesses y affronteront les Belges, alors que les Suisses seront aux prises avec les Britanniques.

Les plus lus

L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Caution trop faible? Les revenus réels du patron du Constellation interrogent la justice
Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»
«Melania» dépasse les attentes au box-office nord-américain
Des dizaines de milliers Tchèques dans la rue pour soutenir le président
Un penalty de Mbappé évite la débâcle au Bernabéu