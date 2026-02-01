La délégation suisse s'est illustrée en ouverture des Européens de Konya, en Turquie. Aline Seitz a obtenu la médaille d'argent en scratch alors que les deux équipes de poursuite ont battu le record national.

Aline Seitz et les équipes suisses donnent le ton à Konya. Keystone

Keystone-SDA ATS

En scratch, Aline Seitz n'a été devancée que par la Belge Helene Westers au terme des 10 km de compétition. C'est la première médaille internationale d'une Suissesse depuis le lancement du projet femmes sur piste par Swiss Cycling en 2017.

L'équipe féminine de poursuite par équipes, composée par Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti et Annika Liehner, a parcouru les 4000 m en 4'15''003, soit une amélioration d'un peu moins de trois secondes par rapport à l'ancien record. Le quatuor masculin a lui été chronométré en 3'46''699. Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel ont ainsi fait mieux de près de deux secondes en demie que l'ancienne marque de référence.

Les deux équipes se sont qualifiées pour le tour principal. Les Suissesses y affronteront les Belges, alors que les Suisses seront aux prises avec les Britanniques.