L'équipe de Suisse a connu la victoire vendredi pour son entrée en lice dans le championnat du monde messieurs d'Ogden aux Etats-Unis. Mais le CC Glaris a souffert pour battre la Pologne.

Succès laborieux pour la Suisse à l’ouverture des Mondiaux (archives). KEYSTONE

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Le quatuor composé de Justin Hausheer, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli s'est imposé 11-9 face aux Polonais au terme d'une partie riche en rebondissements. Un coup de quatre réussi dans le septième end lui a permis de prendre l'ascendant pour de bon (9-8).

Tout avait idéalement commencé pour la formation helvétique, qui menait tranquillement 5-1 après quatre ends. Mais les choses se sont alors gâtées: la Pologne a inscrit trois points dans la cinquième manche avant d'en «voler» quatre dans la suivante pour mener 8-5. Les Suisses ont toutefois retrouvé leur sang-froid dans le «money time» pour éviter une défaite qui aurait fait tache.