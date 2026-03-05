  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Handball La Suisse subit une défaite cuisante contre les Pays-Bas

ATS

5.3.2026 - 20:55

Les Suissesses n'ont rien pu faire face aux Pays-Bas jeudi dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2026. Elles se sont inclinées 39-21 à Kriens, mais restent en course pour la qualification.

Les Néerlandaises étaient bien trop redoutables pour les Suissesses.
Les Néerlandaises étaient bien trop redoutables pour les Suissesses.
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 20:55

05.03.2026, 22:00

Les Néerlandaises, championnes du monde en 2019, menaient déjà de huit points à la pause (18-10) et ont poursuivi sur la même ligne au retour des vestiaires. Daphné Gautschi a été la meilleure buteuse dans le camp helvétique avec ses cinq réussites.

Handball. Confiance renouvelée : Knut Ove Joa prolongé à la tête des Suissesses

HandballConfiance renouvelée : Knut Ove Joa prolongé à la tête des Suissesses

Cette défaite ne remet nullement en cause une éventuelle qualification pour la phase finale, qui se déroulera dans cinq pays (Pologne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie et Turquie) en décembre. Les joueuses de Knut Ove Joa ont déjà battu facilement les deux autres équipes du groupe, la Bosnie et l'Italie et pointent au 2e rang du groupe 2.

Les deux premiers de groupe obtiendront directement leur billet ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. La Suisse jouera son prochain match dimanche face à ces mêmes Néerlandaises à Almere, avant de retrouver la Bosnie et l'Italie en avril.

Les plus lus

Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Medvedev évacué de Dubaï : «comme un film d'Hollywood»
Thoune rate le onze à la suite sur le gong, mais est proche du graal
Genève dans le train des play-offs, Lausanne toujours à quai