Le sauteur en hauteur Loïc Gasch (US Yverdon) a décidé de mettre un terme à sa carrière après un dernier engagement au meeting Weltklasse de Zurich ce jeudi.

Le détenteur du record de Suisse doit composer de plus en plus avec des problèmes de santé, qui l'ont finalement poussé à se retirer à l'âge de 29 ans.

Gasch fut l'un des athlètes suisses le plus couronné de succès du moment et a écrit plusieurs pages de l'histoire de l'athlétisme suisse. Il est vraiment apparu sur le devant de la scène à l'âge de 20 ans. Il a vécu son premier grand rendez-vous lors des Championnats d'Europe à Berlin en 2018 et avait même décroché une place en finale.

En 2020, le Vaudois avait franchi pour la première fois 2m30 à Aarau et une année plus tard, il avait amélioré le record de Suisse en plein air avec un bond de 2m33. Grâce entre autres à ce saut, il avait décroché sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mais le couronnement de sa carrière eut lieu en mars 2022 avec une sensationnelle médaille d'argent aux Championnats du monde en salle à Belgrade.

Coincé à 2m20

Les exigences du sport d'élite ont fini par peser toujours plus sur la santé de Gasch. Il a souffert régulièrement de la cheville et du dos. Ainsi, il n'avait pas pu défendre complètement ses chances aux Mondiaux 2022 à Eugene (élimination en qualification) et aux Européens en salle 2023 à Istanbul (7e place de la finale). Cette saison, il n'a pu sauter mieux que 2m20.

«La décision est difficile à prendre, mais j'ai remarqué que je ne suis plus dans la situation d'atteindre mon meilleur niveau et de pouvoir encore m'améliorer. Au cours des douze derniers mois, je n'ai jamais été à 100 pourcents en forme. Je vois bien que la joie à l'entraînement n'est plus la même et que j'ai d'autres ambitions professionnelles. C'est pour cela que j'ai décidé de tirer un trait définitif après le Weltklasse Zurich», a expliqué Gasch, comptable diplômé, dans un communiqué de Swiss Athletics.

Le sauteur de St-Croix n'exclut pas de revenir à court terme dans le monde de l'athlétisme. «C'est avec plaisir que je partagerai mes expériences avec de jeunes athlètes.»

ats