Basketball La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

ATS

13.8.2025 - 21:08

L'équipe de Suisse a pris sa revanche lors du 3e match du 2e tour pré-qualificatif du Mondial 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou ont dominé la Slovaquie 85-72.

La Suisse a battu la Slovaquie de 13 points à Winterthour
La Suisse a battu la Slovaquie de 13 points à Winterthour
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 21:08

13.08.2025, 21:57

La mission qui se présentait aux Helvètes était simple: gagner, mais avec un certain nombre de points d'écart. Il en fallait au moins treize après avoir perdu de...treize points à Bratislava dans le premier match de cette mini-poule à trois où chaque point compte.

Et c'est exactement ce qui s'est passé. Emmenés par un splendide Selim Fofana (24 points) et un très bon Granvorka (15 pts), les Suisses ont réussi à niveler la marque entre les deux rencontres. Ils peuvent dire merci à l'adresse de Yoan Granvorka, excellent avec son panier à 3 pts à 11 secondes de la sirène. Les hommes de Papatheodorou ont su défendre au meilleur moment et profiter de la fatigue des Slovaques sur la fin.

A la 33e, un panier de Toni Rocak offrait même 14 points de bonus (69-55) à la Suisse. Les joueurs de Papatheodorou ont-ils alors été trop confiants? Toujours est-il que les Slovaques sont revenus à six longueurs (71-65) sous l'impulsion de Timotej Malovec, déjà décisif à l'aller, et auteur de 22 points. Heureusement pour la Suisse, trois Slovaques ont dû rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu avec cinq fautes.

Il reste deux matches dans ce groupe où les deux premiers accèdent aux qualifications pour la Coupe du monde. La Suisse rencontre l'Ukraine samedi à Riga, tandis que le dernier match verra les Ukrainiens en découdre avec les Slovaques à Bratislava mercredi prochain.

