Euro de handball La Suisse qualifiée pour le tour principal

ATS

20.1.2026 - 22:17

L'équipe de Suisse disputera le tour principal du championnat d'Europe 2026. La troupe d'Andy Schmid a arraché la 2e place du groupe D grâce à son net succès obtenu face au Monténégro (43-26) et à la défaite subie par les Iles Féroé face à la Slovénie (30-27).

L'équipe de Suisse disputera le tour principal du championnat d'Europe 2026.
L'équipe de Suisse disputera le tour principal du championnat d'Europe 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.01.2026, 22:17

Après deux sorties décevantes (match nul face aux Féringiens, défaite face aux Slovènes après avoir compté 9 buts d'avance), la sélection helvétique a enfin montré son visage face au Monténégro. A Oslo, elle a notamment pu compter sur la réussite de Luca Sigrist et de Lenny Rubin, auteurs de 10 buts chacun.

Cette large victoire a permis à la Suisse de dépasser virtuellement les Iles Féroé grâce à une meilleure différence de buts (+14, contre +13). Les Féringiens n'avaient besoin que d'un nul pour terminer au 2e rang de cette poule, mais ils se sont inclinés face à une équipe de Slovénie déjà qualifiée.

L'équipe de Suisse disputera donc trois rencontres supplémentaires dans le cadre du tour principal (deux groupes de six équipes). Mais elle devra enchaîner les exploits pour faire partie des deux premiers de sa poule et atteindre le dernier carré.

