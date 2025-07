Tudor Pro Cycling participera dès samedi au Tour de France. La formation dirigée par Fabian Cancellara signe ainsi le retour d'une équipe suisse sur la Grande Boucle.

Julian Alaphilippe sous les couleurs de sa nouvelle équipe, Tudor Pro Cycling. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cela faisait 9 ans et le retrait d'IAM Cycling que la Suisse n'était plus représentée par une équipe au départ de l'événement annuel le plus suivi au monde. Une absence comblée par Tudor Pro Cycling, qui de surcroît aligne deux coureurs à croix blanche, Marc Hirschi et Fabian Lienhard.

Si l'occasion se présente, l'équipe ne se fera pas prier pour tenter de conquérir le maillot jaune, dont le simple fait de le porter durant une journée permet de rentrer dans les annales du cyclisme mondial. Fabian Cancellara en sait quelque chose: le propriétaire de l'équipe Tudor l'a porté 29 jours durant sa carrière, soit plus que n'importe quel autre Suisse. Il est même le coureur ayant le plus porté la tunique dorée sans jamais remporter le Tour.

Une opportunité à saisir

La présence des coureurs de Tudor au Grand Départ de Lille a été rendue possible grâce à une wild-card, permettant à cette formation de deuxième division de se frotter à celles du World Tour présentes d'office.

L'équipe a pu compter sur un double concours de circonstances: la modification du règlement de l'UCI permettant à l'organisation de l'épreuve d'aligner 23 équipes au départ contre 22 auparavant, et une progression constante de ses résultats depuis 2022.

La signature du partenariat avec la marque horlogère Tudor a marqué le lancement d'un projet capable d'attirer des coureurs renommés comme le double champion du monde Julian Alaphilippe, Marc Hirschi ou encore le vétéran Matteo Trentin. L'équipe a pu participer à son premier Giro d'Italia l'an dernier, et les sponsors (Red Bull, MSC) ont continué à affluer.

La victoire d'étape comme objectif

Tudor n'a pas l'ambition de remporter le classement général, Marc Hirschi le précise: «Nous n'avons pas de leader pour le classement général». Les objectifs pour cette première participation du Tour sont néanmoins ambitieux: «Nous voulons viser des victoires d'étapes. Pour chaque jour, nous avons quelqu'un qui peut se battre pour la victoire», poursuit le Bernois, qui s'est confié à Keystone-ATS à l'occasion du Tour de Suisse.

En effet, Tudor présente une équipe équilibrée et compétitive sur tous les terrains. Avec Julian Alaphilippe et l'Australien Michael Storer, l'équipe dispose de deux coureurs qui ont des chances de s'imposer en montagne. Pour les arrivées au sprint, l'Italien Alberto Dainese est candidat au succès, tandis que son compatriote Matteo Trentin, en tant que spécialiste des classiques, a un bon profil pour les étapes de transition.

Et bien sûr, Marc Hirschi lui-même est un atout dans cette sélection – ou pourrait l'être. Car derrière sa forme se cache un grand point d'interrogation. Le camp d'entraînement en altitude de trois semaines dans la Sierra Nevada, qu'il a effectué entre autres avec Alaphilippe après sa non-sélection pour le Giro d'Italia, n'a pas eu jusqu'à présent l'effet escompté.

Alors qu'Alaphilippe s'est récemment battu pour une place sur le podium du classement général au Tour de Suisse, Hirschi n'avait pas encore la forme nécessaire lors de son tour à domicile. «Je n'avais pas encore tout à fait les jambes pour être à l'avant», reconnaît le coureur de 26 ans.

Retrouver le rythme

Car malgré un début d'année prometteur qui a vu Hirschi remporter sa première course avec le maillot Tudor, une maladie l'a poussé à faire l'impasse sur des blocs d'entraînement en mars. Depuis, le Bernois n'a pas encore pu répondre aux attentes que Tudor place en lui en tant que co-leader.

Pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs au Tour de France, tout doit concorder – comme en 2020. Hirschi avait alors fêté sa première victoire professionnelle au Tour de France et avait été désigné comme le coureur le plus combatif de tout le Tour. Passé ensuite dans la Team UAE Emirates, il a été au service de la superstar Tadej Pogacar lors de ses deux participations au Tour.

Cette année, Marc Hirschi peut à nouveau surprendre le peloton, tenter de s'échapper et démontrer son sens de la course. L'atmosphère électrique du Tour de France est parfaite pour réveiller les corps engourdis.