  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

World Games Deux nouvelles médaille d'or pour la délégation suisse

ATS

11.8.2025 - 16:12

La délégation suisse a décroché lundi deux médailles d'or aux World Games de Chengdu, en Chine. Les Suisses ont remporté les épreuves du tir à la corde et du sprint par équipe en course d'orientation.

L'équipe de Suisse de tir à la corde a fait fort à Chengdu (archives).
L'équipe de Suisse de tir à la corde a fait fort à Chengdu (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.08.2025, 16:12

11.08.2025, 16:15

L'équipe de tir à la corde, composée d'Elena Beier, Melanie Villiger, Carmen Rolli, Nina Widmer, Robin Burch, Ivo Lustenberger ainsi que Jeremias et Emanuel Zumbühl, a savouré le plus beau des métaux après sa victoire face à la Belgique en finale. Un précédent duel entre les deux nations s'était soldé par un match lors de la phase de groupes.

La dernière épreuve de course d'orientation, le sprint par équipes, a également souri à l'équipe mixte helvétique. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini et Simona Aebersold, déjà sacrée deux fois en individuel (sprint et moyenne distance), ont devancé la Suède et la Tchéquie.

Avec six médailles d'or et trois d'argent, la Suisse occupe désormais la sixième place du tableau des médailles des World Games. Ce grand événement multisports des disciplines estivales non olympiques se déroule jusqu'au 17 août.

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende
L’assassinat revendiqué par Israël choque la presse internationale
Deux alpinistes ont fait une chute fatale samedi en Valais