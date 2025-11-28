  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens de curling La Suisse remporte un duel haletant et file en finale

ATS

28.11.2025 - 11:02

L'équipe de Suisse masculine s'est imposée lors de la demi-finale du championnat d'Europe en Finlande. Menée par le skip Yannick Schwaller, elle est venue à bout de l'Italie 8-7.

Yannick Schwaller et la Suisse se hissent en finale du championnat d'Europe en Finlande
Yannick Schwaller et la Suisse se hissent en finale du championnat d'Europe en Finlande
EPA

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:02

28.11.2025, 14:17

Les deux équipes, à égalité après 7 ends (5-5), se sont longtemps rendu coup pour coup. Benoît Schwarz-Van Berkel a forcé la décision au 10e end, en expulsant la pierre transalpine pour réaliser un coup de deux décisif.

Le quatuor du CC Genève était déjà venu à bout des Italiens lors de l'avant-dernier match du round robin sur le score serré de 9-8. Schwarz-Van Berkel avait déjà glissé la pierre parfaite en fin de rencontre pour réaliser un coup de trois.

En finale, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller retrouveront les Suédois, qui ont infligé leur première défaite du tournoi aux Ecossais (8-5). Les hommes du CC Genève ont déjà réussi leur tournoi, eux qui avaient déjà disputé une finale européenne en 2022, perdue face à l'Ecosse.

Les plus lus

Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris
Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert
Le LS est coincé en Pologne après sa première défaite européenne
Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse
Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Le NABU frappe haut: perquisition chez l’homme clé de Zelensky