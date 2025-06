La Suisse a bouclé son Eurobasket dames sur une 3e défaite en autant de matches. A l’heure de dresser le bilan de leurs performances en Grèce, les Suissesses rêvaient de revivre une telle expérience.

Le coach François Gomez peut être fier de l'état d'esprit des Suissesses. Keystone

Les Helvètes ne nient pas un manque d’adresse et de multiples petites erreurs commises durant l’ensemble de la compétition, qui ont confirmé un écart encore significatif entre elles et le top 10 européen. Dans la balance, Evita Herminjard et ses coéquipières mettent également en exergue ce qu’elles veulent retenir de ce rendez-vous grec: l’image positive qu’elles ont démontrée, et les progrès réalisés face à l'élite continentale.

«Nous avons montré du beau basket. Il faut maintenant qu'on arrive à bien jouer sur la durée et pas uniquement sur un certain nombre de séquences», résumait Evita Herminjard, visiblement émue. «J'espère qu'enfin, les équipes vont désormais se dire +on va devoir jouer sérieusement contre l'équipe de Suisse+. C'est ma plus grande fierté.»

«Les filles ont gagné leur respect»

«Les filles ont regardé leurs adversaires droit dans les yeux. Elles ont gagné leur respect, estimait, de son côté, l'entraîneur national François Gomez. «C’est important qu’elles repartent de Grèce en sachant cela. On ne peut qu’être fiers des qualités de cœur et de l’état d’esprit de nos joueuses.»

«Dans le vestiaire, il y a un mot qui est souvent revenu pour résumer nos matches, c'est résilience», dévoilait la shooteuse fribourgeoise Elea Jacquot.

«On aurait pu faire certainement un peu mieux – on a fait un peu trop de petites erreurs -, mais globalement, le bilan est positif. On a beaucoup appris, estimait, pour sa part, l’intérieure bernoise Lin Schwarz. «Nous serions bien entendu heureuses de revivre un tel événement.»

Une question existentielle

Le chemin vers les sommets est encore long. mais il s’accompagne désormais de davantage de certitudes. Reste à savoir «comment les jeunes joueuses progresseront ces prochaines années, afin de pouvoir disputer un nouvel Euro, sans, cette fois-ci, en être le petit poucet.» C’est la question qui taraude le coach nordiste.

L'équipe de Suisse entamera, en novembre, le premier des deux tours de qualification à l'Euro 2027. Toujours avec François Gomez à sa tête, selon le secrétaire général de Swissbasketball, Erik Lehmann.