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Volleyball La Suisse remporte le premier set puis s’incline contre l’Espagne

ATS

5.6.2026 - 23:01

A l'instar des dames, l'équipe de Suisse masculine a connu la défaite face au pays-hôte vendredi en ouverture de l'European League. Les Helvètes ont subi la loi de l'Espagne (3-1).

Malgré un bon départ, la Suisse s’est inclinée face au pays hôte espagnol. (Archives)
Malgré un bon départ, la Suisse s’est inclinée face au pays hôte espagnol. (Archives)
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

05.06.2026, 23:01

Tout avait pourtant bien commencé pour les Suisses à Torrejon de Ardoz. Ils ont en effet pris les commandes en remportant facilement le premier set (25-19). Mais l'Espagne a renversé la vapeur devant son public, non sans mal, en s'adjugeant les trois manches suivantes (27-25 26-24 25-22).

La Suisse tentera de se reprendre samedi face à la Bosnie-Herzégovine, pour son deuxième et dernier match dans ce premier tournoi. Le deuxième tournoi est prévu le week-end suivant à Kriens, où les Helvètes se frotteront au Luxembourg le vendredi 12 puis à la Hongrie le dimanche 14.

Volleyball. European League: la Suisse chute d’entrée contre le pays hôte

VolleyballEuropean League: la Suisse chute d’entrée contre le pays hôte

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