Qualifs Eurobasket 2027 La Suisse s'incline logiquement face à la Grande-Bretagne

ATS

11.3.2026 - 21:54

Les Suissesses n'ont pas réussi de miracle pour leur 4e match de la poule D des qualifications pour l'Euro 2027. Les filles de François Gomez se sont inclinées 77-58 face à la Grande-Bretagne à Fribourg.

Keystone-SDA

11.03.2026, 21:54

11.03.2026, 21:55

C'est dans un troisième quart remporté 23-18 que les Helvètes y ont cru le plus. Elles sont revenues à neuf longueurs à l'entame de la dernière période (46-55). Seulement les Britanniques n'ont pas laissé l'espoir grandir trop vite dans la tête et le coeur des Suissesses. Elles ont marqué huit points rapidement pour prendre 17 points d'avance.

Evita Herminjard avec ses 18 points a été la seule à créer véritablement du danger. Les joueuses de Gomez ont malheureusement beaucoup trop subi au rebond, se faisant «manger» 48 à 23 dans cette statistique. Pas étonnant que les Britanniques aient pu se royaumer dans la peinture avec 48 points inscrits. La Suisse bouclera ces qualifications samedi à Bergen contre la Norvège.

