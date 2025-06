L'équipe de Suisse masculine de 3x3 s'est parée d'argent dans le Mondial de 3x3 à Oulan Bator. Natan Jurkovitz et ses coéquipiers, battus 21-17 par l'Espagne dimanche en finale en Mongolie, décrochent ainsi la première médaille de l'histoire du basket helvétique.

SPAIN 🇪🇸 ARE YOUR 3x3 WORLD CUP 2025 WINNERS🏆#3x3WC pic.twitter.com/M6V3BHPaKT — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Impressionnante tant en quart de finale samedi face à la Lettonie (21-15) qu'en demi-finale dimanche face aux favoris serbes (21-11), la formation helvétique n'a pas témoigné de la même intensité physique en finale. Elle s'était déjà inclinée lors de la 1re journée de la phase de poule face aux Espagnols (21-12).

Les frères fribourgeois Natan et Thomas Jurkovitz, le Vaudois de la Team Lausanne Jonathan Dubas et le Bernois Jonathan Kazadi (Team Fribourg) n'ont pas à rougir de cette défaite. Ils n'ont rien pu faire face à l'adresse des Espagnols, qui alignaient notamment le joueur de la Team Lausanne Carlos Martinez. L'Espagne a rentré 7 de ses 12 tirs à 2 points dans cette finale (5/8 pour Diego De Blas).

Malgré son manque récurrent d'adresse à 2 points (3/9 en finale), la Suisse a réussi un parcours remarquable cette semaine. Elle a ainsi battu les Pays-Bas, qui alignaient trois joueurs sacrés champions olympiques en 2024, la Lettonie, qui s'appuyait sur deux hommes titrés au JO 2021, et la Serbie, qui évoluait avec trois doubles champions du monde en titre!

En route vers LA 2028?

Cette médaille est donc la première de l'histoire pour le basketball helvétique, toute disciplines confondues. Le coup n'était pas passé loin en 3x3 déjà, lors de l'Euro 2016 pour les dames et lors de l'Euro 2024 pour les messieurs, mais ces deux équipes avaient échoué au pied du podium.

Kazadi, Dubas et Natan Jurkovitz faisaient d'ailleurs partie de la formation qui s'était classée 4e du championnat d'Europe à la fin août 2024 à Vienne, en compagnie de Marco Lehmann. Les trois hommes, associés cette fois-ci au cadet des frères Jurkovitz, vont pouvoir pleinement savourer cette médaille d'argent.

Ce podium vient aussi démontrer, si besoin était, que le 3x3 constitue bien la discipline dans laquelle les chances de s'illustrer sur la scène internationale sont les plus grandes pour la Suisse. A Swiss Basketball et aux clubs de basket «classique» de mettre tout en oeuvre pour permettre aux joueurs – et joueuses – d'aller décrocher un ticket pour les JO de Los Angeles 2028.