L'équipe de Suisse a subi jeudi une troisième défaite dans le championnat du monde messieurs de Moose Jaw.

Le Canada a dominé la Suisse jeudi à Moose Jaw. ATS

Keystone-SDA ATS

Le CC Genève du skip Yannick Schwaller s'est incliné 10-4 devant le Canada, premier qualifié pour la phase à élimination directe.

Le Canada du skip Brad Jacobs a forcé la décision avec un coup de quatre réussi dans le huitième end, au terme duquel la Suisse a abandonné. Les Helvètes, qui doivent encore affronter la Tchéquie et la Corée dans cette phase préliminaire, avaient pris un premier coup sur la tête en concédant trois points dans le cinquième end pour se retrouver menés 5-2.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel, qui auraient assuré leur place dans le top 6 en cas de succès, restent idéalement placés. Avec sept victoires et trois défaites, ils peuvent même toujours espérer terminer à l'une des deux premières places du Round Robin et se qualifier ainsi directement pour les demi-finales.