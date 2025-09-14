  1. Clients Privés
FR

Mondiaux de Tokyo La Suissesse Ditaji Kambundji fait son entrée en lice

ATS

14.9.2025 - 04:01

 Ditaji Kambundji entre en scène dimanche aux Mondiaux de Tokyo. Sur la base de ses performances de la saison, la Bernoise devrait franchir sans difficulté l'écueil des séries sur 100 m haies.

Ditaji Kambundkji dispute les séries du 100 m haies samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.09.2025, 04:01

14.09.2025, 08:09

Championne d'Europe et vice-championne du monde du 60 m en salle en mars, Ditaji Kambundji est montée en puissance à l'approche du grand rendez-vous de la saison estivale. Mais ses 12''40 réalisés lors du meeting Weltklasse de Zurich ne constituent «que» le 10e meilleur temps de l'année parmi les engagées.

La soeur cadette de Mujinga devra probablement son record de Suisse (12''40 justement, établi lors des Européens 2024) pour jouer le podium. Ses supporters doivent par ailleurs se lever très tôt en Suisse dimanche: les séries sont en effet programmées dès 4h28. Les demi-finales se disputeront lundi à 14h05, la finale lundi à 15h20.

Cette 2e journée de compétition sera surtout marquée par les toujours très attendues finales du 100 m, prévues à 15h13 pour les dames et à 15h20 pour les messieurs. Le St-Gallois Dominic Lobalu, qui a récemment souffert d'une élongation à une cuisse, sera quant à lui en lice sur 10'000 m dimanche. Sans grande ambition.

