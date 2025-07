Triche du maillot à pois, bière cul sec et fumigène : une étape en roue libre

Le cul sec de Tronchon, la lassitude de Pogacar, la drôle de journée de Martinez, le traumatisme de Jegat: faits marquants de la 18e étape du Tour de France remportée par l'Australien Ben O'Connor jeudi au sommet du col de la Loze.

Arthur Rappaz

La déclaration du jour

Tadej Pogacar n'a jamais caché préférer les classiques d'un jour au long pensum des courses de trois semaines où il croule jour après jour sous les sollicitations. «Des fois je me demande ce que je fais encore là, c'est si long. Je compte les kilomètres jusqu'à Paris. J'ai hâte que ce soit terminé, que je puisse rentrer à la maison et faire autre chose dans ma vie», a dit le champion du monde. «Mais, a-t-il ajouté, quand on est dans ces grands cols avec tous ces gens qui vous encouragent, ça donne une motivation supplémentaire et on se rend compte que finalement ce n'est pas si mal.»

La sanction du jour

Lenny Martinez a vécu une drôle de journée. Présent dans l'échappée, il a réussi à passer le col du Glandon en tête pour glaner 20 points pour le classement de la montagne et en prendre provisoirement la tête. Mais, en difficulté dès cette première ascension, il s'est fait remarquer par un long «bidon collé» avec son directeur sportif qui a même fait réagir Thibaut Pinot devant sa télévision, postant un emoji qui vomit. Le Français a ensuite complètement craqué pour terminer 149e, derrière un sprinteur comme Jonathan Milan. A l'arrivée, il s'est vu infliger une amende de 200 francs suisses pour son «bidon collé» et une deuxième, toujours de 200 CHF, pour une «rétro-poussée sur voiture» lui valant aussi un retrait de 15 points UCI et de 8 points au classement de la montagne, où il n'est plus que troisième derrière Pogacar et Vingegaard.

Sanction en vue pour Lenny Martinez ? En difficulté dans le col du Glandon, le Français a visiblement utilisé la technique du "bidon collé" pour remonter...



Suivez la 18e étape en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/X29iKHhWdS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Le cul sec du jour

Sur ses terres en Savoie, Bastien Tronchon a pu compter sur le soutien de son fan club dans la montée du col de la Loze. S'il n'a pris que la 50e place de l'étape du jour, à plus de 35 minutes de Ben O'Connor, le coureur de Decathlon AG2R a tout de même célébré sa première participation au Tour de France quand il est retombé sur ses supporters dans la descente. Sous les «chalalalalalala Bastien Tronchon», le puncheur de 23 ans a agité un fumigène avant de vider la fin d'une cannette de bière, cul sec.

Fumi craqué et cul sec : Bastien Tronchon a retrouvé son fan club dans le col de la Loze, à l'issue de la 18e étape du Tour de France.



(Aucune amende pour dommages à l'image du sport donc). #TDF2025 pic.twitter.com/JdqmJoOWwk — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2025

Le traumatisé du jour

Jordan Jegat était content d'être avec le groupe maillot jaune au pied de la Loze – «C'est quand même pas mal». «Mais quand j'ai vu le panneau 25 km je me suis dit que ça allait être compliqué», a ajouté le coureur de TotalEnergies qui a ensuite vécu «un enfer». «Je me suis peut-être surestimé en essayant de prendre l'échappée dans le premier col. Après, je l'ai payé, je ne m'en suis jamais remis. Je suis complètement vidé, sans énergie, ça va être compliqué», a souligné le Français, 20e de l'étape à 11:20 de Ben O'Connor et qui recule au 11e rang du général, à plus de trois minutes de la dixième place du vainqueur du jour. «Là je suis gelé et il faut redescendre. Ça va être encore dur rien que pour rentrer au bus. Je suis traumatisé», a-t-il conclu.

🗣️ « C’était un enfer »



Jordan Jegat se souviendra très longtemps du col de la Loze #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/scmjqvLsBk — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

L'indécis du jour

Dans une étape ou les formations Visma de Jonas Vingegaard et UAE de Tadej Pogacar se sont de nouveau livré bataille pour le maillot jaune, un homme n'a pas réussi à faire son choix. Présent dans les pentes du col de la Madeleine, John Yates, le père d'Adam et Simon, n'a pas voulu faire de jaloux entre ses deux fils jumeaux, grimpeurs dans les deux formations rivales. Alors cet ancien cycliste amateur a revêtu un maillot insolite composé à moitié de celui d'UAE et à moitié de celui de Visma.

Adam (Team UAE Emirates XRG) ve Simon (Visma Lease a Bike)'ın babası John Yates'in harika fotoğrafı! #TDF2025 pic.twitter.com/Ctd83kAet3 — Cyclist Türkiye (@CyclistTR) July 24, 2025

Les abandons du jour

Malgré la difficulté de l'étape, tous les coureurs ont terminé dans les délais mais deux grimpeurs espagnols ont abandonné. Le leader d'Ineos, Carlos Rodriguez, n'a pas pris le départ après avoir subi une fracture au pelvis lors de la chute la veille dans le final à Valence. Celui de Movistar, Enric Mas, a jeté l'éponge en cours de route. Le premier Espagnol au général est désormais Cristian Rodriguez au 22e rang. Un Tour sans un Espagnol dans le Top 20 serait une première au XXIe siècle.