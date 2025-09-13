  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

EuroBasket 2025 La Turquie à une marche d’écrire la plus belle page de son histoire

ATS

13.9.2025 - 13:44

Impressionnante de maîtrise face la Grèce en demi-finale, la Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket. Les Turcs seront confrontés en finale (20h) à un obstacle de taille que représente l'Allemagne championne du monde en titre.

La Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket.
La Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.09.2025, 13:44

Un sacre au coeur de l'Arena de Riga serait d'autant plus retentissant qu'il serait le premier pour l'équipe emmenée par l'entraîneur Ergin Ataman lors d'un grand championnat (Euro, Coupe du monde et JO confondus).

Finalistes en 2001 à domicile, tombés sur la dernière marche devant la Yougoslavie, les Turcs sont de retour au plus haut niveau 24 ans après. Et cela ne doit rien au hasard: invaincus depuis le début de la compétition – comme l'Allemagne – ils ont répondu présent à chaque grande affiche.

Eurobasket. L’Allemagne et la Turquie s’affrontent pour le titre

EurobasketL’Allemagne et la Turquie s’affrontent pour le titre

Déjà tombeurs lors de la phase de groupes des favoris serbes, les coéquipiers de Shane Larkin ont surtout marqué les esprits en dominant dans les grandes largeurs la Grèce de Giannis Antetokounmpo vendredi en demi-finale (94-68). «C'était une superbe victoire, mais cela ne nous suffit pas, nous sommes prêts à nous battre pour le titre», a lâché le sélectionneur Ergin Ataman.

Pour ce faire, il pourra compter comme d'habitude sur son joueur phare et l'un des meilleurs passeurs (7 assists en moyenne) de l'Euro, le pivot des Houston Rockets Alperen Sengun, auteur d'un grand tournoi et encore au rendez-vous vendredi avec un double-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes, deux interceptions).

L'attaque allemande

Mais face à la Turquie se dressera dimanche le champion du monde allemand, qui a assumé son statut de prétendant au titre en réalisant lui aussi l'Euro parfait. Meilleure attaque de cette édition (101,4 points) en ayant notamment inscrit plus de 100 points lors de tous ses matches de poule, la bande à Dennis Schröder est elle aussi dans les meilleures dispositions pour aller glaner sa deuxième couronne européenne après 1993.

EuroBasket 2025. La Slovénie sortie par l'Allemagne malgré les 39 points de Doncic

EuroBasket 2025La Slovénie sortie par l'Allemagne malgré les 39 points de Doncic

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
WhatsApp va complètement changer de look
Le tunnel des Evouettes enfin inauguré, après huit ans de travaux
Grands, masqués, de noir vêtus, ils ont attaqué un véhicule de transport de valeurs
Lamine Yamal blessé : l’Espagne s’attire les foudres du Barça