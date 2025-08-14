  1. Clients Privés
Basketball La vente records des Boston Celtics validée par la NBA

ATS

14.8.2025 - 08:30

Les propriétaires d'équipes de la NBA ont validé à l'unanimité la vente record des Boston Celtics pour 6,1 milliards de dollars à un groupe d'investisseurs mené par William «Bill» Chisholm. La ligue l'a annoncé mercredi. «La transaction doit avoir lieu prochainement», dit encore la NBA dans un communiqué.

Les propriétaires d'équipes de la NBA ont validé à l'unanimité la vente record des Boston Celtics pour 6,1 milliards de dollars.
Les propriétaires d'équipes de la NBA ont validé à l'unanimité la vente record des Boston Celtics pour 6,1 milliards de dollars.
IMAGO/Anadolu Agency
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.08.2025, 08:30

Les propriétaires des Celtics, menés par l'entrepreneur Wyc Grousbek, avaient annoncé en mars la vente de l'équipe pour 6,1 milliards de dollars, une transaction record pour une franchise américaine, dépassant les 6,05 milliards de dollars du rachat de la franchise de NFL des Washington Commanders en 2023.

NBA. Les Boston Celtics rachetés pour un montant stratosphérique

NBALes Boston Celtics rachetés pour un montant stratosphérique

Grousbek et ses partenaires avaient acheté les Celtics pour 360 millions de dollars en 2002. William Chisholm, originaire du Massachusetts et fan de longue date des Celtics, est le co-fondateur et directeur général de Symphony Technology, un fonds d'investissement privé californien, selon le «Boston Globe».

Les Boston Celtics avaient été sacrés champions de NBA pour la 18e fois l'an passé. Cette saison, ils ont été éliminés en demi-finales de la Conférence Est par les New York Knicks. La franchise a prolongé cet été son jeune entraîneur Joe Mazzulla, architecte du dernier titre.

NBA. Les Knicks sortent le champion en titre et brisent 25 ans de malédiction

NBALes Knicks sortent le champion en titre et brisent 25 ans de malédiction

