Les Mondiaux masculins figurent au programme en cette fin de semaine dans l'Utah, à Ogden. La Suisse y sera représentée pour la première fois par le CC Glaris du skip Marco Hösli, accompagné de Justin Hausheer, Simon Gloor et Philipp Hösli, le frère du skip.

Le CC Glaris du skip Marco Hösli s'apprête à disputer ses premiers Mondiaux (archives). KEYSTONE

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L'équipe a une forte connotation familiale puisque l'entraîneur du quatuor est Rolf Hösli, le père de deux des joueurs depuis 2016. «L'avantage, c'est que nous nous connaissons très bien. Jusqu'ici, cela fonctionne parfaitement», explique-t-il.

Marco Hösli est à l'aise dans son rôle de skip, car il adore les jeux de stratégie. «Déjà comme enfant, je trouvais intéressant de devenir les tactiques et les stratégies possibles», a-t-il dit à Keystone-ATS. Contrairement à d'autres skips, il ne lance pas les deux dernières pierres, les laissant à son frère Philipp. «C'est principalement pour répartir un peu la responsabilité. C'est ainsi plus simple pour chacun de se concentrer sur sa tâche», remarque Marco Hösli.

Les Glaronnais ont arraché leur ticket pour les Mondiaux lors du championnat de Suisse à Berne à fin février. Battus 6-1 lors du premier match de la finale en best of 3, ils ont retourné la situation en remportant les deux suivants 6-4 et 5-4, et ce contre l'équipe de Yannick Schwaller, médaillée de bronze aux derniers JO.

Le quatuor suisse a voyagé mardi pour arriver aux Etats-Unis. Il disputera son premier match dans la nuit de vendredi à samedi contre la Pologne. Durant le Round Robin, chaque formation disputera douze matches. Les deux premiers rejoindront directement les demi-finales, celles classées aux rangs 3 à 6 devant passer par les quarts de finale.

Quel est l'objectif pour les Suisses, néophytes à ce niveau? «Gagner une médaille est toujours quelque part dans la tête. Mais si on réussit à se qualifier pour les play-off, on sera déjà relativement heureux», selon Marco Hösli.

Les Helvètes pourront s'inspirer de l'exploit de leurs homologues féminines. Les membres du CC Grasshopper, menées par la skip Xenia Schwaller, ont remporté la médaille d'or la semaine dernière pour leur première participation.