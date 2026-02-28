  1. Clients Privés
Skicross Sur la boîte, Lack profite de la malheureuse chute de Fanny Smith

ATS

28.2.2026 - 11:50

Saskja Lack a cueilli samedi à Kopaonik son quatrième podium en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver. Mais la 3e place de la Zurichoise est ternie par la lourde chute de Fanny Smith en finale.

Saskja Lack a décroché un deuxième podium cette saison
Saskja Lack a décroché un deuxième podium cette saison
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 11:50

28.02.2026, 11:52

La Vaudoise Fanny Smith a été victime d'une cabriole spectaculaire après avoir perdu le contrôle de son ski droit au passage d'une bosse à mi-parcours. La vice-championne olympique pointait alors au 3e rang dans une course dominée par Sandra Näslund.

Skicross. Alex Fiva et Fanny Smith ont dû se contenter de places d'honneur

SkicrossAlex Fiva et Fanny Smith ont dû se contenter de places d'honneur

Alors 4e, Saskja Lack n'a pas pu s'immiscer dans la lutte pour la victoire. Mais elle a serré le poing en franchissant la ligne, satisfaite d'avoir décroché son deuxième top 3 de l'hiver après sa 2e place à Val di Fassa juste avant les Jeux.

Doublé de Näslund

Déjà victorieuse la veille sur la neige serbe, Sandra Näslund s'est offert le doublé en devançant la championne olympique Daniela Maier. La Suédoise conforte sa 1re place en Coupe du monde grâce à ce succès, son 46e sur le plan individuel.

JO 2026 - Skicross. La Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

JO 2026 - SkicrossLa Vaudoise Fanny Smith remporte la médaille d'argent !

Comme vendredi, les Suisses n'ont pas pu atteindre la grande finale. Alex Fiva, 5e la veille, s'est à nouveau montré le meilleur Suisse. Le médaillé de bronze des JO 2026, 6e samedi, a toutefois encore une fois été éliminé en demi-finale.

