blue Sport avec l’ATS et l’AFP Nicolas Larchevêque

03.06 - National League : Floran Douay de retour au LHC

Floran Douay (30 ans) revient au Lausanne HC, a indiqué le club vaudois. L'attaquant français à licence suisse avait déjà porté les couleurs du LHC de 2020 à octobre 2022. Douay a signé pour une saison avec le vice-champion de Suisse. Il a disputé les deux dernières saisons avec Ambri-Piotta après un passage à Langnau. Il a déjà joué 464 matches en National League et inscrit 82 points.

03.06 - National League : Lugano s’offre un joueur de NHL

Le HC Lugano a engagé pour deux saisons le Finlandais Rasmus Kupari (25 ans). Cet attaquant évoluait jusqu'ici en NHL avec les Winnipeg Jets, où il a côtoyé Nino Niederreiter. Avant cela, il a été coéquipier de Kevin Fiala avec les Los Angeles Kings.

03.06 - Super League : Zachary Athekame prolonge à YB

Les Young Boys ont prolongé d'un an le contrat du défenseur Zachary Athekame (20 ans). Les deux parties sont désormais liées jusqu'à fin juin 2029. Sélectionné dix fois en équipe de Suisse M21, Athekame évolue à YB depuis le début de la saison 2024/25. Le Genevois avait auparavant joué en Challenge League avec Neuchâtel Xamax de 2022 à 2024.

03.06 - VTT : coup dur pour la Neuchâteloise Lisa Baumann

Championne d'Europe de la descente, Lisa Baumann doit observer une longue pause. La Neuchâteloise souffre d'une fracture de la clavicule, révèle-t-elle sur Instagram, après sa chute le week-end dernier lors de l'épreuve Coupe du monde de Loudenvielle.

03.06 - Course d'orientation : les Européens 2027 à Thoune

Le championnat d'Europe 2027 se déroulera à Thoune. Les compétitions y auront lieu entre le 28 septembre et le 3 octobre. Il s'agira en l'occurrence du sprint, du sprint par élimination et des relais. La Suisse a déjà accueilli trois fois les Européens, en 1964 (Le Brassus), 2018 (Tessin) et 2021 (Neuchâtel).

02.06 - LaLiga : Antoine Griezmann prolonge avec l’Atlético

L'attaquant français Antoine Griezmann (34 ans) a prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2027, a annoncé le club. Le joueur était annoncé avec insistance en MLS, le championnat nord-américain.

02.06 - Football : Paolo Tramezzani à la tête de l'AEL Limassol

Paolo Tramezzani rebondit à Chypre. L’entraîneur italien, relégué avec Yverdon en Challenge League deux ans après l’avoir été avec le FC Sion, dirigera l’AEL Limassol qui a bouclé son championnat à la 8e place.

02.06 - National League : Alessio Bertaggia revient à Lugano

Champion de Suisse avec Genève-Servette en 2023, Alessio Bertaggia rentre au bercail. L’attaquant tessinois de 31 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le HC Lugano, son club formateur.