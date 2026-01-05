blue Sport avec l’ATS et l’AFP Clara Francey

05.01 - Mondial M20 de hockey : grosse sensation à St Paul

Sensation dimanche dans le Minnesota. La Tchéquie a en effet sorti le Canada en demi-finale du championnat du monde M20 pour gagner le droit d'affronter la Suède lundi soir en finale. Tombeurs de la Suisse en quart, les Tchèques se sont imposés 6-4 face aux favoris canadiens.

04.01 - Halfpipe : Robin Briguet échoue en qualifs à Calgary

Les snowboardeurs suisses ont brillé dans le half-pipe de Calgary. Lors de l'épreuve de Coupe du monde au Canada, David Hablützel n'a dû s'avouer vaincu que par l'Australien Valentino Guseli. Le Vaudois Pat Burgener, qui représente désormais le Brésil, est monté sur la troisième marche du podium, tandis qu'un autre Suisse, Jonas Hasler, a terminé quatrième. Chez les femmes, une Zurichoise est également montée sur le podium. Isabelle Lötscher s'est classée troisième derrière la Canadienne Elizabeth Hosking et la Chinoise Wu Shaotong. Le Valaisan Robin Briguet, seul skieur suisse engagé à Calgary, a manqué la finale et s'est classé au 17e rang.

04.01 - Bob : Cédric Follador solide 6e à Winterberg

Cédric Follador a obtenu à Winterberg son meilleur résultat de la saison en bob à quatre en prenant la 6e place. Le Grison de 31 ans n'a fini qu'à 0''04 de l'Autrichien Markus Treichl. Résultat en revanche décevant pour Michael Vogt, qui a dû se contenter du 15e rang. Les Allemands ont réussi le triplé avec Francesco Friedrich devant Johannes Lochner et Adam Ammour. La semaine prochaine, les Suisses disputeront leurs courses à domicile à St-Moritz.

04.01 - Bob : 2 équipages suisses dans le top 7 à Winterberg

Composés de Melanie Hasler et Nadja Pasternack ainsi que Debora Annen et Mara Morell, les équipages suisses ont réalisé de belles performances en se classant respectivement 5e et 7e de la Coupe du monde de bob à deux à Winterberg. La pilote Deborah Annen n'a manqué la qualification olympique que de neuf centièmes, mais ses performances devraient lui permettre de décrocher rapidement le deuxième billet derrière Hasler. Les Allemandes ont réalisé un triplé à domicile.

03.01 - Super League : YB prête son jeune buteur à GC

Emmanuel Tsimba terminera la saison avec les Grasshoppers. L'attaquant de 19 ans, formé à Servette, est prêté par Young Boys, a annoncé samedi le club zurichois.

02.01 - Women's Super League : Kamber quitte Bâle pour Berlin

Lia Kamber quitte le FC Bâle pour rejoindre l'Union Berlin en Bundesliga, a annoncé le club rhénan vendredi. Dans la capitale allemande, la jeune milieu de terrain de 19 ans évoluera avec la gardienne Nadine Böhi, qui évolue également en équipe de Suisse.